В Барановичах поезд остановился прямо над человеком, спящим на железнодорожных путях

Источник материала: Tut.by

Мужчина едва не погиб под поездом «Гомель-Гродно» в Барановичском районе, сообщает «Наш край» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: dailymotion.com

ЧП произошло ночью 10 июля на железнодорожной станции Барановичи-Северные.

Мужчину, лежавшего на железнодорожных путях, на подъезде к станции заметил машинист поезда сообщением Гомель — Гродно. Сотрудник применил экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не удалось. Тем не менее человек, лежавший на путях, не пострадал: первый вагон поезда остановился прямо над ним.

В отношении мужчины составлен административный протокол за нахождение в нетрезвом состоянии вблизи железной дороги.