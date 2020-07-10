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В Барановичах поезд остановился прямо над человеком, спящим на железнодорожных путях
Источник материала: Tut.by
Мужчина едва не погиб под поездом «Гомель-Гродно» в Барановичском районе, сообщает
ЧП произошло ночью 10 июля на железнодорожной станции Барановичи-Северные.
Мужчину, лежавшего на железнодорожных путях, на подъезде к станции заметил машинист поезда сообщением Гомель — Гродно. Сотрудник применил экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не удалось. Тем не менее человек, лежавший на путях, не пострадал: первый вагон поезда остановился прямо над ним.
В отношении мужчины составлен административный протокол за нахождение в нетрезвом состоянии вблизи железной дороги.
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