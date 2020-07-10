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ДТП с участием мотоциклиста в Минске

10.07.2020 16:21 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Авария в Минске с участием мотоциклиста, который столкнулся с Кia. Водитель легкового автомобиля двигался по улице Пономаренко со стороны проспекта Жукова. При развороте на пересечении с Бельского он столкнулся с мотоциклом Yamaha. 24-летний мотоциклист получил травмы и госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.

Любители быстрой езды на двух колесах - сейчас под особым вниманием Госавтоинспекции. С начала года в Минске зарегистрировано 10 аварий с участием мотоциклистов. Инспекторы контролируют выполнение скоростного режима, проверяют техническое состояние транспортных средств и наличие необходимых документов.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария в Минске с участием мотоциклиста, который столкнулся с Кia. Водитель легкового автомобиля двигался по улице Пономаренко со стороны проспекта Жукова. При...
 
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