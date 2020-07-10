В Лунинецком районе в аварии погибла велосипедистка

Источник материала: Полесская правда

Смертельное ДТП произошло 9 июля в 15.55 в агрогородке Полесский Лунинецкого района. По предварительной информации, 44-летний житель агрогородка Дятловичи двигался на автомобиле ГАЗ по улице Октябрьской. Ему навстречу ехала на велосипеде 75-летняя местная жительница. В непосредственной близости от автомобиля женщина начала поворачивать налево, наезда избежать не удалось. Пенсионерку с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы. В 19.40 женщина скончалась. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как подчеркнули в беседе с корреспондентом pinsknews.by в Госавтоинспекции Пинского района, сотрудники ГАИ уделяют повышенное внимание двухколёсному транспорту.

– Велосипедный сезон в полном разгаре. В этом году к велосипедистам присоединилось большее количество любителей самокатов. Езда на велосипеде и самокате – это действительно здорово, если соблюдать технику безопасности и, конечно же, Правила дорожного движения, – отметили в ОГАИ Пинского РОВД.

Уважаемые владельцы «железных коней», помните, что вы являетесь полноправными участниками дорожного движения, а это значит, что на вас ложится весь груз ответственности как за свои жизнь и здоровье, так и за жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

– Существует две причины по которым происходят трагедии на дороге. В первую очередь, это незнание самых элементарных правил безопасного поведения на дороге, во-вторых отсутствие взаимовежливости между велосипедистами и водителями, – констатируют госавтоинспекторы.

Всегда нужно помнить, что движение на велосипеде необходимо осуществлять по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.

– Многие велосипедисты недоумевают, а порой и негодую, почему они должны спешиваться, переходя пешеходный переход. Всё просто! Если велосипедист не едет, а идет, его появление на проезжей части будет более предсказуемым, – отметили в ОГАИ.

Зачастую велосипедисты не задумываются о том, что автомобилисты их просто могут не заметить. А часто происходит именно так! Причина может быть любая: водитель отвлёкся или же ограниченная обзорность: из-за столбов, деревьев, припаркованных машин, а может, в элементарной невнимательности. Иногда даже идущий пешеход или «лётчик»-велосипедист оказываются для такого водителя полной неожиданностью.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что им необходимо знать о местонахождении своих детей. Если ваш ребёнок любит кататься на велосипеде, то он должен знать и соблюдать правила:

кататься на велосипеде только в специально отведённых местах: закрытых площадках, стадионах и велодорожках;

детям до 14 лет ездить на велосипеде по дорогам и улицам разрешено только в сопровождении взрослых.

Не стоит забывать и про темное время суток. В условиях недостаточной видимости велосипедист должен передвигаться с включенными фонарями, излучающими белый свет спереди и красный сзади.

В заключении госавтоинспекторы дали несколько советов водителям мотоциклов и скутеров, ведь в летний период их на дорогах очень много.

– Водителям мототранспорта необходимо помнить о мотошлемах и защитной экипировке, думать о своей безопасности и безопасности своих пассажиров. Никогда не выполняйте опасные трюки на дороге и всегда будьте дисциплинированными, внимательными и осторожными, проявляйте уважение к другим участникам дорожного движения», – подчеркнули в Госавтоинспекции Пинского района и дали совет автолюбителям, – Смотрите в зеркала дважды и учитывайте, что мотоцикл может появиться в соседней полосе.

В завершение беседы сотрудники ГАИ обратились ко всем участникам движения: