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В Лунинецком районе в аварии погибла велосипедистка
10.07.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Смертельное ДТП произошло 9 июля в 15.55 в агрогородке Полесский Лунинецкого района. По предварительной информации, 44-летний житель агрогородка Дятловичи двигался на автомобиле ГАЗ по улице Октябрьской. Ему навстречу ехала на велосипеде 75-летняя местная жительница. В непосредственной близости от автомобиля женщина начала поворачивать налево, наезда избежать не удалось. Пенсионерку с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы. В 19.40 женщина скончалась. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как подчеркнули в беседе с корреспондентом pinsknews.by в Госавтоинспекции Пинского района, сотрудники ГАИ уделяют повышенное внимание двухколёсному транспорту.
Уважаемые владельцы «железных коней», помните, что вы являетесь полноправными участниками дорожного движения, а это значит, что на вас ложится весь груз ответственности как за свои жизнь и здоровье, так и за жизнь и здоровье других участников дорожного движения.
Всегда нужно помнить, что движение на велосипеде необходимо осуществлять по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.
Зачастую велосипедисты не задумываются о том, что автомобилисты их просто могут не заметить. А часто происходит именно так! Причина может быть любая: водитель отвлёкся или же ограниченная обзорность: из-за столбов, деревьев, припаркованных машин, а может, в элементарной невнимательности. Иногда даже идущий пешеход или «лётчик»-велосипедист оказываются для такого водителя полной неожиданностью.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что им необходимо знать о местонахождении своих детей. Если ваш ребёнок любит кататься на велосипеде, то он должен знать и соблюдать правила:
Не стоит забывать и про темное время суток. В условиях недостаточной видимости велосипедист должен передвигаться с включенными фонарями, излучающими белый свет спереди и красный сзади.
В заключении госавтоинспекторы дали несколько советов водителям мотоциклов и скутеров, ведь в летний период их на дорогах очень много.
В завершение беседы сотрудники ГАИ обратились ко всем участникам движения:
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