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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД опубликовало видео, как в Лиде разогнали сходку уголовных авторитетов Спецоперация прошла вчера днем. Возле местного озера оперативники по борьбе с оргпреступностью, МВД и бойцы СОБРа задержали 32 человека. У некоторых из них нашли...

Спецоперация прошла вчера днем. Возле местного озера оперативники по борьбе с оргпреступностью, МВД и бойцы СОБРа задержали 32 человека. У некоторых из них нашли ножи и топор. Сходка была организована вором в законе Александром Кушнеровым. Причина собрания - передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Кушнерова укрепить позиции в Гродненской области, также планировали назначить смотрящих за некоторыми городами региона. Участники собрания - это представители уголовной среды со всей страны от 22 до 60 лет. Большинство задержанных привлекались к уголовной ответственности. Двое, например, приехали в Лиду, нарушив требования превентивного надзора. По данному факту милиция проводит проверку.С начала года это первая попытка членов криминального мира организовать сходку. Оперативники предполагают, что она связана с освобождением из мест лишения свободы другого вора в законе и носит характер противостояния.