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В Быхове двое обокрали магазин - их нашли пьяными под машиной. Есть видео

10.07.2020 17:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Быхове двое мужчин обокрали магазин и спрятались от милиции под машиной, сообщили в МВД. Но их нашли, украденное — тоже.

Происшествие случилось ночью: на пульт местного отдела Департамента охраны поступил сигнал — сработала сигнализация в одном из магазинов города. Когда к месту приехал милицейский наряд, в торговом объекте были разбиты стекла и видны следы проникновения.

Группа задержания осмотрела территорию вокруг магазина и нашла двоих мужчин под легковым Renault. Оба были пьяны и прятались под машиной от милиции. А украли они 6 бутылок водки и две бутылки напитка — все это было в машине.


Задержанными оказались два жителя Быхова 45 и 38 лет, оба ранее судимые.

 
 
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