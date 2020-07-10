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В Быхове двое обокрали магазин - их нашли пьяными под машиной. Есть видео
Источник материала: Tut.by
В Быхове двое мужчин обокрали магазин и спрятались от милиции под машиной,
Происшествие случилось ночью: на пульт местного отдела Департамента охраны поступил сигнал — сработала сигнализация в одном из магазинов города. Когда к месту приехал милицейский наряд, в торговом объекте были разбиты стекла и видны следы проникновения.
Группа задержания осмотрела территорию вокруг магазина и нашла двоих мужчин под легковым Renault. Оба были пьяны и прятались под машиной от милиции. А украли они 6 бутылок водки и две бутылки напитка — все это было в машине.
Задержанными оказались два жителя Быхова 45 и 38 лет, оба ранее судимые.
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Все ради 6 бутылок водки и двух бутылок напитка.
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