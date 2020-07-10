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В Жлобине слесарь, похищая гидроцилиндры, бросил их через забор. Один из них попал в голову мужчине

10.07.2020 18:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине похититель гидроцилиндров перебросил их через забор и травмировал мужчину. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 3 июля. По данным следствия, 51-летний слесарь предприятия в конце рабочего дня решил похитить два старых гидроцилиндра. Мужчина хотел перебросить запчасти через забор на малолюдную улицу, но по ошибке бросил их во двор частного дома. Один из них упал на голову мужчине, проживающему в домовладении.

Согласно заключению эксперта, 28-летнему потерпевшему причинены менее тяжкие телесные повреждения. В отношении работника предприятия возбудили уголовное дело по ст. 155 (Причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности) УК Беларуси.

В отдельное производство следователи выделили материал о совершении административного правонарушения в виде мелкого хищения.

 
 
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В отношении работника предприятия возбуждено уголовное дело по ст. 155 (Причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности) УК Беларуси.
 
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