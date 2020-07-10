|
В Пуховичском районе утонул мужчина
Источник материала: БTОтсутствие в эти дни жары не улучшает ситуацию с чрезвычайными происшествиями на воде. В Пуховичском районе сегодня утонул мужчина. Утром житель Марьиной Горки в компании знакомых находился на берегу озера. Нетрезвым он пошел купаться. Без признаков жизни из воды его достали сотрудники ОСВОД. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отсутствие в эти дни жары не улучшает ситуацию с чрезвычайными происшествиями на воде. В Пуховичском районе сегодня утонул мужчина. Утром житель Марьиной Горки в...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)