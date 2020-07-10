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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пуховичском районе утонул мужчина Отсутствие в эти дни жары не улучшает ситуацию с чрезвычайными происшествиями на воде. В Пуховичском районе сегодня утонул мужчина. Утром житель Марьиной Горки в...

Отсутствие в эти дни жары не улучшает ситуацию с чрезвычайными происшествиями на воде. В Пуховичском районе сегодня утонул мужчина. Утром житель Марьиной Горки в компании знакомых находился на берегу озера. Нетрезвым он пошел купаться. Без признаков жизни из воды его достали сотрудники ОСВОД. Назначена судебно-медицинская экспертиза.