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В Пуховичском районе утонул мужчина

10.07.2020 18:54 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Отсутствие в эти дни жары не улучшает ситуацию с чрезвычайными происшествиями на воде. В Пуховичском районе сегодня утонул мужчина. Утром житель Марьиной Горки в компании знакомых находился на берегу озера. Нетрезвым он пошел купаться. Без признаков жизни из воды его достали сотрудники ОСВОД. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Отсутствие в эти дни жары не улучшает ситуацию с чрезвычайными происшествиями на воде. В Пуховичском районе сегодня утонул мужчина. Утром житель Марьиной Горки в...
 
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