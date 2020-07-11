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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внедорожник протаранил маршрутку под Минском - есть пострадавшие Лобовое столкновение под Минском. Водитель внедорожника вчера около 10 вечера выехал на встречку, где протаранил пассажирский микроавтобус. Это случилось в...

Лобовое столкновение под Минском. Водитель внедорожника вчера около 10 вечера выехал на встречку, где протаранил пассажирский микроавтобус. Это случилось в деревне Богушово. Оба водителя с травмами доставлены в больницу. К счастью, пассажиров ни в одном, ни в другом транспортном средстве не было. Однако из-за тяжелых телесных повреждений шофера маршрутки возбуждено уголовное дело. ГАИ просит очевидцев сообщить подробности в дежурную часть Минской области.