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В Египте при попытке спасти ребенка в море утонули 10 человек

11.07.2020 15:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 11 человек утонули в пятницу в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии. Об этом сообщил информационный портал Al Balad. Спасателям удалось обнаружить тела семерых человек, поиски остальных продолжаются.


Фото: Reuters

Как рассказало издание Al Youm As Sabi, трагедия разыгралась в комплексе «Палм-Бич». На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, в воде начал тонуть ребенок, спасать его бросились один за одним несколько человек, в результате все погибли. По данным администрации туризма и курортов северной столицы, инцидент произошел в районе пяти часов утра на пляже, закрытом из-за пандемии и по этой причине не оснащенном спасательными службами.

В настоящее время запрет на посещение пляжей и купание в море снят только для отелей и некоторых частных пляжей. Общественные пляжи по-прежнему не доступны для отдыха и купания. В полиции уточнили, что многие стараются уйти на отдаленные пляжи, где их не заметит патруль, либо выходят купаться в ранние часы.

Между тем этот участок побережья в районе Эль-Агами давно пользуется дурной славой, его прозвали «берегом смерти» из-за частых несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сложных и сильных подводных течений. В 2018 году только за одну неделю там погиб 21 человек, после чего местные власти запретили пользоваться пляжем, доступ к нему был перекрыт.

 
 
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Инцидент произошел в районе пяти часов утра на пляже, закрытом из-за пандемии и по этой причине не оснащенном спасательными службами.
 
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