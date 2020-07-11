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В Египте при попытке спасти ребенка в море утонули 10 человек
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере 11 человек утонули в пятницу в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии. Об этом сообщил информационный портал
Как рассказало издание
В настоящее время запрет на посещение пляжей и купание в море снят только для отелей и некоторых частных пляжей. Общественные пляжи по-прежнему не доступны для отдыха и купания. В полиции уточнили, что многие стараются уйти на отдаленные пляжи, где их не заметит патруль, либо выходят купаться в ранние часы.
Между тем этот участок побережья в районе Эль-Агами давно пользуется дурной славой, его прозвали «берегом смерти» из-за частых несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сложных и сильных подводных течений. В 2018 году только за одну неделю там погиб 21 человек, после чего местные власти запретили пользоваться пляжем, доступ к нему был перекрыт.
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Инцидент произошел в районе пяти часов утра на пляже, закрытом из-за пандемии и по этой причине не оснащенном спасательными службами.
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