В Жабинковском районе при взрыве газового баллона травмированы два человека

Источник материала: Виртуальный Брест

От пожара и последующего взрыва газового баллона в Жабинковском районе пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Республики Беларусь.





Днем 11 июля в службу спасения поступило сообщение о возгорании хозпостроек во дворе частного дома в Жабинковском районе.

Следственно-оперативной группой установлено, что от кормозапарника загорелись хозпостройки, во время пожара взорвался находящийся внутри газовый баллон.

В результате инцидента 55-летний мужчина и 60-летняя женщина получили телесные повреждения. Они доставлены в больницу для оказания медпомощи, в настоящий момент угрозы их жизни нет. Полностью уничтожены две хозпостройки, еще две повреждены.





По данному факту следователи проводят проверку. Опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.