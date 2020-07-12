Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сильный ветер повредил 24 здания в Слуцком, Калинковичском и Горецком районах Грозовой фронт с порывами ветра до 15 м/с 10 и 11 июля затронул три населенных пункта в Слуцком (Минская область), Калинковичском (Гомельская область) и Горецком...

Грозовой фронт с порывами ветра до 15 м/с 10 и 11 июля затронул три населенных пункта в Слуцком (Минская область), Калинковичском (Гомельская область) и Горецком районах (Могилевская область)."По оперативным данным, повреждены кровли 8 жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 15 сельскохозяйственных зданий", - проинформировали в МЧС.Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите