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В Минской области под колесами поезда погиб мужчина - он сидел на рельсах и не реагировал на сигналы
Источник материала: Tut.by
Житель Марьиной Горки попал под поезд Гомель — Минск. ЧП произошло в воскресенье, 12 июня,
Двенадцатого июня около 09.50 на перегоне Верейцы — Талька под поезд Гомель — Минск попал 36-летний житель Марьиной Горки. Мужчина сидел на железнодорожном полотне, на сигналы не реагировал.
От полученных травм он скончался на месте происшествия. Задержка в движении составила 18 минут. Проводится проверка.
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В Минской области под колесами поезда погиб мужчина - он сидел на рельсах и не реагировал на сигналы
От полученных травм он скончался на месте происшествия. Задержка в движении составила 18 минут. Проводится проверка.
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