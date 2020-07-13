В Минской области под колесами поезда погиб мужчина - он сидел на рельсах и не реагировал на сигналы

Источник материала: Tut.by

Житель Марьиной Горки попал под поезд Гомель — Минск. ЧП произошло в воскресенье, 12 июня, сообщает пресс-служба МВД в своем Twitter.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Двенадцатого июня около 09.50 на перегоне Верейцы — Талька под поезд Гомель — Минск попал 36-летний житель Марьиной Горки. Мужчина сидел на железнодорожном полотне, на сигналы не реагировал.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Задержка в движении составила 18 минут. Проводится проверка.