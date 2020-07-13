ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минской области под колесами поезда погиб мужчина - он сидел на рельсах и не реагировал на сигналы

13.07.2020 12:24 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Марьиной Горки попал под поезд Гомель — Минск. ЧП произошло в воскресенье, 12 июня, сообщает пресс-служба МВД в своем Twitter.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Двенадцатого июня около 09.50 на перегоне Верейцы — Талька под поезд Гомель — Минск попал 36-летний житель Марьиной Горки. Мужчина сидел на железнодорожном полотне, на сигналы не реагировал.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Задержка в движении составила 18 минут. Проводится проверка.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От полученных травм он скончался на месте происшествия. Задержка в движении составила 18 минут. Проводится проверка.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Под Новогрудком две подружки решили ночью искупаться в озере. Одна утонула, вторая в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика