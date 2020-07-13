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При розжиге мангала пострадал 4-летний мальчик из Пинска
13.07.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Несчастный случай произошел вечером 10 июля в деревне Овсемирово. Семья из Пинска — родители и трое сыновей — приехала на дачу. Глава семейства разжигал мангал на придомовом участке, там же играли дети. Когда мужчина влил в мангал жидкость для розжига, произошло сильное воспламенение. Находившийся неподалеку ребенок 2016 года рождения получил ожоги.
В настоящее время мальчик находится в больнице. По данному факту Столинский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. СК напоминает родителям о необходимости контролировать местонахождение и поведение детей: самые простые меры предосторожности помогут сохранить их здоровье.
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