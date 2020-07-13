При розжиге мангала пострадал 4-летний мальчик из Пинска

Источник материала: Полесская правда



В Столинском районе при розжиге мангала пострадал четырехлетний ребенок, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел вечером 10 июля в деревне Овсемирово. Семья из Пинска — родители и трое сыновей — приехала на дачу. Глава семейства разжигал мангал на придомовом участке, там же играли дети. Когда мужчина влил в мангал жидкость для розжига, произошло сильное воспламенение. Находившийся неподалеку ребенок 2016 года рождения получил ожоги.

В настоящее время мальчик находится в больнице. По данному факту Столинский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. СК напоминает родителям о необходимости контролировать местонахождение и поведение детей: самые простые меры предосторожности помогут сохранить их здоровье.