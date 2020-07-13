«Просто понравилась чихуа-хуа». В Сморгони девушка украла собаку

Источник материала: Вороновская газета





Хозяйка питомца проживает в частном доме на улице Солнечной в Сморгони. Утром женщина выпустила чихуа-хуа погулять по участку. В это время мимо проходила 26-летняя девушка. Увидев собаку , та решила ее забрать.

– Обнаружив пропажу домашнего любимца, хозяйка обратилась за помощью в милицию, – сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. – Сотрудники Сморгонского РОВД смогли установить местонахождение похищенной собаки, а также девушку, которая совершила кражу.

Действиям подозреваемой дана правовая оценка, свое поведение она пояснила тем, что чихуа-хуа ей просто понравилась. Общая цена за симпатичного пса у разводчиков в районе от 450 до 1000 рублей.

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Фото: УВД Гродненского облисполкома