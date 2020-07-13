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Украинца с запретом въезда в Беларусь задержали при незаконном пересечении границы

13.07.2020 14:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельские пограничники задержали 41-летнего мужчину, который 12 июля незаконно пересек границу, сообщили в ведомстве.


Задержанный уроженец Винницкой области пояснил, что днем ранее пытался въехать в Беларусь через пункт пропуска «Новая Гута», но его не пропустили и вернули в Украину, так как ему запрещен въезд в нашу страну.

Мужчину поместили в ИВС УВД Гомельского облисполкома. В отношении него начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП Беларуси.(Незаконное пересечение госграницы)

 
 
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Мужчину поместили в ИВС. В отношении него начат административный процесс
 
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