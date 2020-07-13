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Украинца с запретом въезда в Беларусь задержали при незаконном пересечении границы
Источник материала: Tut.by
Гомельские пограничники задержали 41-летнего мужчину, который 12 июля незаконно пересек границу,
Задержанный уроженец Винницкой области пояснил, что днем ранее пытался въехать в Беларусь через пункт пропуска «Новая Гута», но его не пропустили и вернули в Украину, так как ему запрещен въезд в нашу страну.
Мужчину поместили в ИВС УВД Гомельского облисполкома. В отношении него начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП Беларуси.(Незаконное пересечение госграницы)
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Мужчину поместили в ИВС. В отношении него начат административный процесс
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