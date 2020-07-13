Украинца с запретом въезда в Беларусь задержали при незаконном пересечении границы

Источник материала: Tut.by

Гомельские пограничники задержали 41-летнего мужчину, который 12 июля незаконно пересек границу, сообщили в ведомстве.





Задержанный уроженец Винницкой области пояснил, что днем ранее пытался въехать в Беларусь через пункт пропуска «Новая Гута», но его не пропустили и вернули в Украину, так как ему запрещен въезд в нашу страну.

Мужчину поместили в ИВС УВД Гомельского облисполкома. В отношении него начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП Беларуси.(Незаконное пересечение госграницы)