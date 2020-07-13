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Привет из 90-х. Витеблянин купил дачу и нашел на ней пистолет с патронами

13.07.2020 15:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Витебска купил дачу, а через несколько лет нашел на ней пистолет и почти 200 патронов, сообщает милиция региона.


Несколько лет назад мужчина купил участок с домом и хозпостройками и принялся за ремонт. Сначала снес старый дом и построил новый. А этим летом взялся за сарай. Перед сносом решил разобрать хлам, который там хранился. И наткнулся на сумку, в которой лежал самодельный револьвер и 181 патрон к нему.

О находке мужчина сообщил в милицию. Пистолет и боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу. Она установила, что самодельное оружие пригодно для стрельбы.

Выяснилось, что оружие принадлежало бывшему хозяину дачи. Он умер два года назад. Его жена рассказала, что муж приобрел пистолет еще в середине 1990-х. Но все эти годы женщина не знала, где супруг хранил пистолет с патронами.

 
Теги: Витебск
 
 
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Несколько лет назад мужчина купил дом и хозпостройки на участке и взялся за ремонт. Сначала снес старый дом и построил новый. А этим летом взялся за сарай. Перед...
 
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