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В Пинском районе лесничий провернул сделку с продукцией на сумму более семи тысяч рублей
13.07.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В одном из лесничеств Пинского района сотрудники УДФР пресекли факт недобросовестного посредничества при закупках товаров.
Так, в поле зрения контролеров попал лесничий, который представлял интересы частной фирмы. Как оказалось, ранее он являлся учредителем и директором этой коммерческой структуры, осуществлявшей лесозаготовки. После трудоустройства на государственную службу гражданин на свое предыдущее место работы оформил знакомого.
Начальник Пинского межрайонного отдела УДФР Владимир Олесик рассказал:
По данному факту возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Ущерб виновным возмещен в полном объеме.
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