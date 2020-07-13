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В центре Минска в Свислочи утонул мужчина
Источник материала: Tut.by
В реке Свислочь в районе проспекта Победителей утонул мужчина. Об этом TUT.BY сообщили читатели, информацию также подтвердили в ОСВОД и
Днем 13 июля в спасательные службы поступил сигнал о том, что в центре Минска в Свислочи, вероятно, утонул мужчина. На берегу остались его вещи.
На месте происшествия работали водолазы. Спустя почти 50 минут поисков они достали тело утонувшего мужчины.
Медиками после реанимации констатирована его смерть.
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На месте происшествия работали водолазы. Спустя почти 50 минут поисков они достали тело утонувшего мужчины.
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