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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пенсионерку и ее сына спасли сегодня на пожаре в столице Возгорание произошло на улице Крупской. Жильца квартиры спасатели нашли в коридоре - он был в сознании. Хозяйка же спала в соседней комнате, где и бушевал огонь....

Возгорание произошло на улице Крупской. Жильца квартиры спасатели нашли в коридоре - он был в сознании. Хозяйка же спала в соседней комнате, где и бушевал огонь. Мать и сына вывели на свежий воздух - помощь медиков им не потребовалась. Причина пожара выясняется. Возможно, возгорание произошло из-за неосторожного обхождения с огнем при курении - мужчина находился в нетрезвом состоянии.