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Девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе
Источник материала: БTПопала под колеса. Водитель автомобиля "хонда" на улице Волгоградской в Минске сбила девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для осмотра. ГАИ напоминает: перед переходом дороги необходимо убедиться в безопасности, а водителям - двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.
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Попала под колеса. Водитель автомобиля "хонда" на улице Волгоградской в Минске сбила девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу....
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