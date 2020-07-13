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Девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе

13.07.2020 16:05 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Попала под колеса. Водитель автомобиля "хонда" на улице Волгоградской в Минске сбила девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для осмотра. ГАИ напоминает: перед переходом дороги необходимо убедиться в безопасности, а водителям - двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.



 
Теги: Минск
 
 
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Попала под колеса. Водитель автомобиля "хонда" на улице Волгоградской в Минске сбила девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу....
 
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