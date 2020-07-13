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В Браславе 36-летний пограничник покончил с собой

13.07.2020 17:16 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Браславе утром 12 июля обнаружили труп военнослужащего с признаками суицида, сообщает Полоцкий погранотряд. 36-летний старший прапорщик покончил с собой у себя дома.

Старший прапорщик был женат, у него двое детей. По службе характеризовался положительно, отмечают в погранотряде.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.

Командование Полоцкого погранотряда выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.

Телефоны экстренной психологической помощи (круглосуточно) в Витебске и Витебской области: 8 (0212) 616−060.

 
Теги: Витебск
 
 
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Старший прапорщик был женат, у него двое детей. По службе характеризовался положительно, отмечают в погранотряде.
 
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