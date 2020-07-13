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В Браславе 36-летний пограничник покончил с собой
Источник материала: Tut.by
В Браславе утром 12 июля обнаружили труп военнослужащего с признаками суицида,
Старший прапорщик был женат, у него двое детей. По службе характеризовался положительно, отмечают в погранотряде.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.
Командование Полоцкого погранотряда выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.
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Старший прапорщик был женат, у него двое детей. По службе характеризовался положительно, отмечают в погранотряде.
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