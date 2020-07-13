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На Свислочи утонул мужчина

13.07.2020 18:52 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Минске утонул мужчина. Его личные вещи нашли на берегу Свислочи. В акватории реки работали сотрудники МЧС и специалисты ОСВОД - поиски продолжались 50 минут. После чего нашли тело - реанимационные действия не помогли. По предварительным данным, нескольких мужчин рыбачили на берегу, и один из них в нетрезвом состоянии полез в воду. В основном трагедии происходят в местах, которые не предусмотрены для купания, а также на необорудованных пляжах. Особое внимание сотрудники ОСВОД обращают на детей - несовершеннолетние всегда должны быть под наблюдением родителей. Также нельзя заплывать за буйки и заходить в воду в нетрезвом состоянии. Всего в этом году в столице и Минской области утонули более 50 человек.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске утонул мужчина. Его личные вещи нашли на берегу Свислочи. В акватории реки работали сотрудники МЧС и специалисты ОСВОД - поиски продолжались 50 минут. После...
 
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