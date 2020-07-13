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Школьник в Осиповичах дотронулся удочкой до высоковольтного кабеля и получил тяжелые ожоги

13.07.2020 18:52 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Осиповичах от удара током пострадал 13-летний мальчик, сообщает Следственный комитет. Подростка с обширными ожогами тела увезли в ожоговый центр в Минск.


Фото: Следственный комитет

Подросток с другом отправились на рыбалку днем 11 июля. Когда они шли по платформе железнодорожной станции на остановочном пункте, мальчик зацепи удочкой высоковольтный кабель. Разряд тока расщепил удочку и травмировал школьника.

Подросток получил ожоги 40% тела. Его госпитализировали в ожоговый центр в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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