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Школьник в Осиповичах дотронулся удочкой до высоковольтного кабеля и получил тяжелые ожоги
Источник материала: Tut.by
В Осиповичах от удара током пострадал 13-летний мальчик,
Подросток с другом отправились на рыбалку днем 11 июля. Когда они шли по платформе железнодорожной станции на остановочном пункте, мальчик зацепи удочкой высоковольтный кабель. Разряд тока расщепил удочку и травмировал школьника.
Подросток получил ожоги 40% тела. Его госпитализировали в ожоговый центр в Минске.
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Подросток с другом шли на рыбалку.
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