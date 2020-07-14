В Гомеле 21-летний парень нырял в озеро с трамплина и погиб

Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 12 июля в Гомеле утонул 21-летний парень, сообщили в областной организации ОСВОД.





Трагедия произошла на озере, которое находится в конце улицы Полевой. Сообщается, что молодой человек ждал друзей и нырял с трамплина. Приехавшие на машине друзья не нашли его, но увидели на берегу одежду, поэтому сообщили в МЧС.

На следующий день на двухметровой глубине в десяти метрах от берега водолазы обнаружили тело и передали следственной группе. Выяснилось, что в воде недалеко от трамплина находилось затопленное дерево.