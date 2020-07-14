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Устанавливается личность мужчины с велосипедом, который вечером находился в гостинице

14.07.2020 10:22 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ленинским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины, который 5 июля 2020 года около 19:20 часов находился в гостинице, расположенной по адресу: г. Брест, ул. Машерова, 15.

Устанавливается личность мужчины с велосипедом, который вечером находился в гостинице

Подозревается в хищении наушников.

Гражданам, которым что-либо известно об указанном мужчине, просьба сообщить по телефонам: +375 (29) 796-62-55, в ОДС (80162) 27-59-21 или 102.

По информации Ленинского РОВД Бреста 

 
Теги: Брест
 
 
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  Ленинским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины, который 5 июля 2020 года около 19:20 часов находился в гостинице, расположенной по адресу: г. Брест, ул....
 
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