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Устанавливается личность мужчины с велосипедом, который вечером находился в гостинице
14.07.2020 10:22 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ленинским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины, который 5 июля 2020 года около 19:20 часов находился в гостинице, расположенной по адресу: г. Брест, ул. Машерова, 15.
Подозревается в хищении наушников.
Гражданам, которым что-либо известно об указанном мужчине, просьба сообщить по телефонам: +375 (29) 796-62-55, в ОДС (80162) 27-59-21 или 102.
По информации Ленинского РОВД Бреста
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Ленинским РОВД Бреста устанавливается личность мужчины, который 5 июля 2020 года около 19:20 часов находился в гостинице, расположенной по адресу: г. Брест, ул....
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