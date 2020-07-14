В Гомеле нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти

Источник материала: Tut.by

Ночью 14 июля на одной из улиц Гомеля были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет

Прямо сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются возможные свидетели. Совместно с сотрудниками МВД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что к насильственной смерти относятся не только убийства, но и самоубийства, а также несчастные случаи.

(Будет дополнено)