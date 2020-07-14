|
В Гомеле нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти
Источник материала: Tut.by
Ночью 14 июля на одной из улиц Гомеля были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Об этом
Прямо сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются возможные свидетели. Совместно с сотрудниками МВД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Отметим, что к насильственной смерти относятся не только убийства, но и самоубийства, а также несчастные случаи.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются возможные свидетели. Совместно с сотрудниками МВД...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)