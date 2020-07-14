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В Гомеле нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти

14.07.2020 09:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 14 июля на одной из улиц Гомеля были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: Следственный комитет

Прямо сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются возможные свидетели. Совместно с сотрудниками МВД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что к насильственной смерти относятся не только убийства, но и самоубийства, а также несчастные случаи.

(Будет дополнено)

 
Теги: Гомель
 
 
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются возможные свидетели. Совместно с сотрудниками МВД...
 
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