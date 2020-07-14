МВД просит белорусов проявить разум и мудрость и отказаться выходить на улицы городов

Источник материала: Виртуальный Брест

МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций.





Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий!





Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством.





Просим белорусов проявить разум и мудрость.





Не поддавайтесь на провокации, соблюдайте национальное законодательство!





Между тем, в Бресте власти готовятся к возможным акциям несогласия в связи с отказом ЦИК в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.





На улицах города в центре - автозаки, дежурят сотрудники ГАИ и милиции, замечен ОМОН. Мы следим за ситуацией и публикуем фотографии очевидцев. Материал постоянно обновляется.