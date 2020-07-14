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МВД просит белорусов проявить разум и мудрость и отказаться выходить на улицы городов
14.07.2020 20:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций.
Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий!
Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством.
Просим белорусов проявить разум и мудрость.
Не поддавайтесь на провокации, соблюдайте национальное законодательство!
Между тем, в Бресте власти готовятся к возможным акциям несогласия в связи с отказом ЦИК в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
На улицах города в центре - автозаки, дежурят сотрудники
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МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов...
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