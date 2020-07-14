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МВД просит белорусов проявить разум и мудрость и отказаться выходить на улицы городов

14.07.2020 20:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций.

МВД просит белорусов проявить разум и мудрость и отказаться выходить на улицы городов

Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий!

МВД просит белорусов проявить разум и мудрость и отказаться выходить на улицы городов

Любые провокации будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством.

МВД просит белорусов проявить разум и мудрость и отказаться выходить на улицы городов

Просим белорусов проявить разум и мудрость.

МВД просит белорусов проявить разум и мудрость и отказаться выходить на улицы городов

Не поддавайтесь на провокации, соблюдайте национальное законодательство!

МВД просит белорусов проявить разум и мудрость и отказаться выходить на улицы городов

Между тем, в Бресте власти готовятся к возможным акциям несогласия в связи с отказом ЦИК в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

МВД просит белорусов проявить разум и мудрость и отказаться выходить на улицы городов

На улицах города в центре - автозаки, дежурят сотрудники ГАИ и милиции, замечен ОМОН. Мы следим за ситуацией и публикуем фотографии очевидцев. Материал постоянно обновляется.

 
Теги: Брест
 
 
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  МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Республики Беларусь, призывают граждан собраться на улицах городов...
 
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