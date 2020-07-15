Почему пьяный за рулем – потенциальный убийца?

Источник материала: Кричевская жизнь





На этот вопрос попросил ответить начальника отделения ГАИ отдела внут­ренних дел райисполкома Дениса Сапего и старшего инспектора по административной практике Ангелину Ноздрин-Плотницкую. Вот что рассказала старший инспектор по административной практике:

– Меня как женщину всегда поражает количество зарегистрированных работниками ГАИ случаев, когда транспортным средством управлял нетрезвый водитель. И это несмотря на то, что приняты законы, ужесточающие наказание за управление транспортным средст­вом в состоянии опьянения. Причем, нетрезвый водитель может быть в состоянии, когда лучше из дома не выходить, не говоря уже о том, что садиться за руль. Такое поведение очень часто становится причиной страшных трагедий, ломающих судьбы как самого водителя, так и его жертв. И очень часто в результате дорожных происшествий погибают ни в чем неповинные люди – пешеходы, водители. Поэтому с 26 июня по 5 июля нынешнего года проводился специальный комплекс мероприятий по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения или не имеют права на управление механическими транспортными средствами.

И действительно, какой человек, обладающий толикой здравомыслия, в нетрезвом состоянии сядет за руль автомобиля или другого механического транспортного средства? Алкоголь очень опасен своим неизбежным влиянием на мозг водителя, а из организма выводится очень медленно. По информации в интернете, даже самая небольшая доза может быть фатальной и необратимой.

Действительно, есть о чем задуматься. Честно сказать, даже не верится, что можно вот так запросто сесть за руль после того, как хорошенько заложил за воротник. Прежде всего, трудно понять, зачем это нужно делать. Но, к сожалению, такие случаи нередки. Достаточно вспомнить недавний случай, когда нетрезвый водитель сбил двух велосипедистов на автомобильном мосту через реку Сож. Парня пришлось госпитализировать. Девушка с травмами не была госпитализирована. И это им еще повезло. К слову, этот водитель уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортными средст­вами сроком на три года. Но это не помогло ему взяться за ум. И на протяжении календарного года совершил дорожно-транспортное происшествие, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь не ограничится административным наказанием, так как за повторное подобное нарушение на протяжении года светит «уголовка».

Немало можно привести примеров, когда в результате управления в нетрезвом состоянии машина оказывалась в кювете. Говорят, что пьяным везет, но, к сожалению, не всегда везет их жертвам.

…В тот день, когда корреспондент районной газеты побывал в отделении ГАИ, на рассмотрение прибыл очередной нарушитель. Этот мужчина, побаловав себя, как он говорит, литром пива, сел за руль скутера, на котором не было даже регистрационного номера. Покататься он решил по сельскому раздолью, поэтому не предполагал, что его остановит патрульная машина ГАИ. Установленная степень опьянения – 0,56-0,61 промилле.

Нарушитель – обычный крепкий мужчина среднего возраста. Уже далеко не мальчик, так что за плечами немалый жизненный опыт. Да, осознает. Только поздновато.

– Стоило ли садиться за руль в нетрезвом состоянии? – спрашивает начальник отделения ГАИ Денис ­Сапего.

– Не стоило, – невесело соглашает­ся нарушитель.

А теперь о том, чего стоило ему противоправное поведение. Водительское удостоверение теперь будет храниться в ГАИ три года. По профессии уже не придется работать. Да еще штраф в размере почти 1,5 тысячи руб­лей. И это при зарплате менее 500 руб­лей. Хотя сумма штрафа по этой статье (часть первая статьи 18.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) может составлять от 50 до 100 базовых величин (2,7 тысячи рублей) с лишением права управления транспортными средст­вами сроком на три года. Да, поднял настрое­ние пивком, да, прокатился подшофе. А если бы кто-то пострадал? Тогда был бы совсем другой разговор…









Владимир Далецкий.