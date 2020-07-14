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Сигарета, бензин и ожоги. В бобруйскую больницу с ожогами был госпитализирован 52-летний житель деревни Доколь

14.07.2020 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Житель Доколи хотел покосить траву на своем приусадебном участке и получил ожоги I—III степени. В ночь с воскресенья на понедельник глусским спасателям поступило сообщение от диспетчера Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям о госпитализации в бобруйскую больницу 52-летнего мужчины, проживающего в деревне Доколь.

Как выяснилось, 12 июля, в половине седьмого вечера, пострадавший решил навести порядок на своем участке и покосить траву, рассказал инспектор инспекции надзора и профилактики Глусского РОЧС Роман Цапик. Перед началом работы мужчина стал чистить фильтр для триммера в обрезанной канистре с бензином. При этом мужчина курил, наклонившись над канистрой, в результате вспышки паров бензина на нем загорелась одежда. Мужчина стал быстро снимать с себя куртку, окунулся с головой в стоявшую во дворе бочку с водой. На помощь поспешили жена и сын, на машине его срочно доставили в районную больницу, а оттуда — в Бобруйскую городскую больницу скорой медицинской помощи имени В. О. Морзона. По предварительной информации, мужчина получил термические ожоги I—III степени, повреждено 35 % тела (лицо, шея, грудь, руки, подмышки). По факту происшествия проводится проверка. Предполагаемая причина случившегося — неосторожное обращения с огнем при курении.

Подобный случай в Глусском районе не первый. Год назад житель Хвастович 1946 года рождения получил ожоги I—III степени (50 % тела), он мыл руки с бензином в гараже и при этом курил. В августе 2018 года в Застенке Устерхи мужчина окашивал траву мотокосой и при этом курил, на нем загорелась одежда. Оба случая закончились летальным исходом.

Спасатели напоминают, что использовать спички, сигареты и т. п. при работе с легковоспламеняющимися жидкостями запрещается. Если вы работали с растворителями, красками или пролили на себя бензин, солярку, даже спустя время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам. Поэтому будьте осторожны!

Анна АВТУХОВА

 
 
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Житель Доколи хотел покосить траву на своем приусадебном участке и получил ожоги I—III степени. В ночь с воскресенья на понедельник глусским спасателям поступило...
 
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