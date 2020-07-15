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В Быховском районе пьяный мужчина едва не убил бывшую возлюбленную. До этого он уже поджигал ее дом

15.07.2020 10:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Быховского района будут судить за покушение на жестокое убийство бывшей сожительницы. Пьяный мужчина ночью вломился к ней в дом и ударил в живот фрагментом арматуры. Женщину спасли, обвиняемый ждет суда под стражей, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

По материалам дела, 41-летний обвиняемый после расставания с сожительницей постоянно преследовал женщину и угрожал ей. Когда в 2014 году женщина вышла замуж, он из-за ревности поджег ее дом в Быховском районе. Спасатели быстро потушили пожар, никто не пострадал. За поджог мужчину осудили на 3 года лишения свободы.

Однако после возвращения из колонии мужчина продолжил преследовать женщину. Пьяным он часто приходил к ней домой для выяснения отношений. Ночью 6 мая он также пришел пьяным, вскрыл замок и вломился в дом к бывшей возлюбленной. Обнаружив мужчину в коридоре, женщина стала выталкивать его на улицу. В ответ он ударил ее в живот фрагментом арматуры, который принес с собой.

Дома была 20-летняя дочь потерпевшей, которая стала свидетелем нападения. Она вызывала милицию. В тяжелом состоянии 41-летнюю женщину увезла в больницу скорая.

Экспертиза установила, что обвиняемый в момент нападения по своему психическому состоянию в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими. При этом он страдал психическим расстройством в форме синдрома зависимости от алкоголя.

Обвиняемый находится под стражей в ожидании суда с момента задержания.

 
 
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