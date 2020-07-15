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В Могилеве «заминировали» площадь Славы. Милиция получила предупреждение ночью
Источник материала: Tut.by
В Могилеве сегодня, 15 июля, утром оцепили площадь Славы. Все из-за электронного письма, которое ночью пришло в УВД с сообщением о возможном нахождении на ней взрывного устройства,
Сообщение о возможном нахождении взрывного устройства на площади Славы поступило в оперативную службу в 9 утра. При этом электронное письмо пришло на электронную почту МВД ночью.
Площадь Славы оцепили, на место приехали саперы. Опасных предметов не обнаружено.
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Опасных предметов на площади не обнаружили.
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