В Могилеве «заминировали» площадь Славы. Милиция получила предупреждение ночью

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 15 июля, утром оцепили площадь Славы. Все из-за электронного письма, которое ночью пришло в УВД с сообщением о возможном нахождении на ней взрывного устройства, уточнили в МВД.

Сообщение о возможном нахождении взрывного устройства на площади Славы поступило в оперативную службу в 9 утра. При этом электронное письмо пришло на электронную почту МВД ночью.

Площадь Славы оцепили, на место приехали саперы. Опасных предметов не обнаружено.