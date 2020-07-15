Суд ужесточил наказание убийце из Могилевского района: он до смерти избил женщину

Источник материала: Tut.by

К 12 годам колонии общего режима приговорили в итоге 62-летнего жителя Могилевского района. Суд ужесточил ему наказание за убийство женщины, сообщается на сайте Генпрокуратуры.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Установлено, что мужчина с вечера 1 ноября 2019 года до утра 2 ноября был в квартире своей знакомой в деревне Городок Могилевского района. Они вместе пили спиртное, поссорились, и мужчина избил знакомую.

Осужденный нанес женщине не менее 9 ударов руками по различным частям тела, причем большинство — в голову. В итоге у потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась отеком и сдавливанием головного мозга. Женщина скончалась в больнице 11 ноября.

Мужчину осудили за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека. И прокурор не согласился с тем, что суд переквалифицировал уголовное дело с убийства. Он доказал, что вывод суда не подтверждены в полной мере. Что был важный момент в поведении обвиняемого: он избивал женщину, пока та не упала и не осталась лежать на полу. После этого мужчина просто оставил ее, ушел спать в другую комнату. И не помог даже, когда проснулся, а просто ушел.

Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда согласилась с доводами прокурора и ужесточила наказание, увеличив срок заключения до 12 лет. Приговор суда вступил в законную силу.