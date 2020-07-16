В Пуховичском районе погибла 15-летняя девочка - на нее упало спиленное дерево

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки, на которую упало спиленное дерево. Подробности ЧП сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, трагический случай произошел днем 15 июля. В лесничестве Пуховичского района 60-летний мужчина осуществлял лесозаготовку. Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девочку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи с участием эксперта осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для установления обстоятельств, а также документацию по осуществлению данного вида работ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены экспертизы.