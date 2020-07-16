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В Пуховичском районе погибла 15-летняя девочка - на нее упало спиленное дерево

16.07.2020 11:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки, на которую упало спиленное дерево. Подробности ЧП сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, трагический случай произошел днем 15 июля. В лесничестве Пуховичского района 60-летний мужчина осуществлял лесозаготовку. Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девочку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи с участием эксперта осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для установления обстоятельств, а также документацию по осуществлению данного вида работ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены экспертизы.

 
 
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Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девочку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге. От полученных травм она скончалась на...
 
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