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В Пуховичском районе погибла 15-летняя девочка - на нее упало спиленное дерево
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки, на которую упало спиленное дерево. Подробности ЧП сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, трагический случай произошел днем 15 июля. В лесничестве Пуховичского района 60-летний мужчина осуществлял лесозаготовку. Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девочку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге. От полученных травм она скончалась на месте.
Следователи с участием эксперта осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для установления обстоятельств, а также документацию по осуществлению данного вида работ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены экспертизы.
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Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девочку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге. От полученных травм она скончалась на...
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