ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Брестчанин украл деньги из сейфа знакомого: расследование уголовного дела завершено

16.07.2020 12:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, днем 5 июня в милицию от 49-летнего жителя Бреста поступило сообщение о хищении из его сейфа, находящегося по месту жительства, денег в сумме более 29 тысяч долларов США и 10 тысяч рублей.

Брестчанин украл деньги из сейфа знакомого: расследование уголовного дела завершено

Следственно-оперативной группой в ходе выезда на место происшествия было установлено, что к хищению причастен 29-летний знакомый хозяина квартиры, который ночью распивал у него дома спиртное, а покидая жилище утром похитил деньги. Для открытия сейфа он использовал ключ, местонахождение которого ему было известно.

До задержания мужчина успел часть денег передать своей знакомой, а также приобрести для нее ювелирные украшения на сумму более 3 000 рублей, которые изъяты правоохранителями.


Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Отягчающим вину обстоятельством явилось то, что при совершении противоправных действий он был в состоянии алкогольного опьянения. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования проведены осмотры места происшествия и предметов, изъяты и проанализированы записи камер видеонаблюдения, допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели, проведена проверка показаний обвиняемого на месте.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, днем 5 июня...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пуховичском районе школьницу насмерть придавило деревом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика