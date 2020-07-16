Брестчанин украл деньги из сейфа знакомого: расследование уголовного дела завершено

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, днем 5 июня в милицию от 49-летнего жителя Бреста поступило сообщение о хищении из его сейфа, находящегося по месту жительства, денег в сумме более 29 тысяч долларов США и 10 тысяч рублей.





Следственно-оперативной группой в ходе выезда на место происшествия было установлено, что к хищению причастен 29-летний знакомый хозяина квартиры, который ночью распивал у него дома спиртное, а покидая жилище утром похитил деньги. Для открытия сейфа он использовал ключ, местонахождение которого ему было известно.

До задержания мужчина успел часть денег передать своей знакомой, а также приобрести для нее ювелирные украшения на сумму более 3 000 рублей, которые изъяты правоохранителями.





Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Отягчающим вину обстоятельством явилось то, что при совершении противоправных действий он был в состоянии алкогольного опьянения. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования проведены осмотры места происшествия и предметов, изъяты и проанализированы записи камер видеонаблюдения, допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели, проведена проверка показаний обвиняемого на месте.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк