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Брестчанин украл деньги из сейфа знакомого: расследование уголовного дела завершено
16.07.2020 12:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, днем 5 июня в милицию от 49-летнего жителя Бреста поступило сообщение о хищении из его сейфа, находящегося по месту жительства, денег в сумме более 29 тысяч долларов США и 10 тысяч рублей.
Следственно-оперативной группой в ходе выезда на место происшествия было установлено, что к хищению причастен 29-летний знакомый хозяина квартиры, который ночью распивал у него дома спиртное, а покидая жилище утром похитил деньги. Для открытия сейфа он использовал ключ, местонахождение которого ему было известно.
До задержания мужчина успел часть денег передать своей знакомой, а также приобрести для нее ювелирные украшения на сумму более 3 000 рублей, которые изъяты правоохранителями.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Отягчающим вину обстоятельством явилось то, что при совершении противоправных действий он был в состоянии алкогольного опьянения. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования проведены осмотры места происшествия и предметов, изъяты и проанализированы записи камер видеонаблюдения, допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели, проведена проверка показаний обвиняемого на месте.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, днем 5 июня...
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