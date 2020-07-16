Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пуховичском районе школьницу насмерть придавило деревом Обстоятельства гибели подростка в Пуховичском районе устанавливают следователи. Как сообщает СК, трагический случай произошел накануне днем в местном...

Обстоятельства гибели подростка в Пуховичском районе устанавливают следователи. Как сообщает СК, трагический случай произошел накануне днем в местном лесничестве. 60-летний мужчина занимался заготовкой древесины. Мимо в наушниках проходила 15-летняя девочка, когда на нее упало спиленное дерево. Она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи изучают документацию по выполнению лесозаготовительных работ, назначен ряд экспертиз.