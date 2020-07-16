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Мужчина переехал в Беларусь из Украины и привез ствол с глушителем. Вместе с подельником его задержали

16.07.2020 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали двоих жителей Пружанского района по подозрению в нелегальном хранении и сбыте оружия. Мужчины в возрасте 57 и 63 лет попались оперативникам в апреле после продажи одним из них самодельного однозарядного пистолета с глушителем и патронов. Ствол и боеприпасы оказались пригодными для стрельбы, поэтому следователи возбудили уголовное дело.

Мужчина переехал в Беларусь из Украины и привез ствол с глушителем. Вместе с подельником его задержали

Младший из подозреваемых привез пистолет из Украины в конце 1980-х годов, когда перебрался жить в Беларусь. Через тридцать лет он решил продать самоделку и обратился за помощью к знакомому. Тот согласился и сбыл оружие за $450. Торговца задержали спустя несколько дней при попытке продать двадцать спортивно-охотничьих патронов.

Мужчина переехал в Беларусь из Украины и привез ствол с глушителем. Вместе с подельником его задержали

Мужчина переехал в Беларусь из Украины и привез ствол с глушителем. Вместе с подельником его задержали

Мужчина переехал в Беларусь из Украины и привез ствол с глушителем. Вместе с подельником его задержали

Мужчина переехал в Беларусь из Украины и привез ствол с глушителем. Вместе с подельником его задержали

В домовладениях мужчин милиционеры нашли еще четыре ружья, около 500 патронов, свыше 2 килограммов пороха, составные части к огнестрельному оружию, а также приспособления для изготовления патронов и снаряжения их порохом.

Сейчас подозреваемые находятся в ИВС. По информации ГУБОПиК, официально они не являются охотниками и сейчас проверяются на причастность к браконьерству. Также один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение.

 
 
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  Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали двоих жителей Пружанского района по подозрению в нелегальном хранении и сбыте оружия....
 
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