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В Гродненской области отец ударил плачущую пятимесячную дочку, чтобы успокоить. Спустя месяц она умерла

16.07.2020 17:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области в больнице после побоев отца умерла пятимесячная девочка. О расследовании уголовного дела в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: pixabay.com

В больницу города Свислочи 17 января 2020 года в состоянии клинической смерти с травмой левой почки была доставлена пятимесячная девочка. После оказания экстренной помощи ребенок был переведен в гродненскую больницу, где спустя месяц скончался.

Следствием установлено, что утром 17 января отец остался дома с дочерями, так как его сожительница ушла на прием к врачу. Младшая пятимесячная дочь лежала в кроватке и плакала. Мужчину это раздражало, и он кулаком ударил девочку в бок. Как после установили эксперты, «причинив тем самым телесные повреждения, которые находятся в причинной связи с ее смертью».

Выяснилось, что обвиняемый даже не предпринимал попыток оказать дочери медицинскую помощь. Ребенок был госпитализирован по инициативе матери только после проявления признаков травмирования и ухудшения состояния здоровья.

Следователи допросили свидетелей, в том числе родственников погибшей девочки и медицинских работников. Согласно выводам экспертов, обвиняемый каким-либо психическим расстройством не страдал, мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 139 УК). Сам обвиняемый частично признал свою вину и дал показания по обстоятельствам преступления. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В ходе расследования горе-отец выдумал версию о несчастном случае. Якобы, находясь дома с ребенком и держа девочку на руках, он споткнулся и упал вместе с ней на порог, разделяющий комнаты. Опровергнуть эту выдумку помогла экспертиза.

Родители девочки в официальном браке не состояли. Мужчине 42 года, он официально работал и ранее судим не был. Женщине — 33, она находилась в декрете. Девочка родилась в августе 2019 г., была болезненным ребенком, находилась на лечении в больнице. Все медицинские осмотры, приемы осуществлялись планово, не пропускались, поэтому замечаний со стороны медицинских работников семья не вызывала.

 
Теги: Минск
 
 
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В Гродненской области в больнице после побоев отца умерла пятимесячная девочка.
 
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