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В Пинске в ДТП пострадал мотоциклист

17.07.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске в ДТП пострадал мотоциклист
В летний период на дорогах области можно наблюдать большое количество мотоциклов. В сводке нередко появляются данные о дорожно-транспортных происшествиях с участием «железных коней».

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в УГАИ УВД Брестского облисполкома, за текущую неделю на дорогах области произошло четыре таких ДТП, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Одно из таких происшествий произошло на дорогах Пинска. По предварительной информации Госавтоинспекции, вечером 15 июля часов 26-летний пинчанин, управляя мотоциклом «Хонда», двигался по улице Достоевского. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу кювет, где транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.


В Пинске в ДТП пострадал мотоциклист

ГАИ напоминает водителям двухколесного транспорта о необходимости постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне и опережении, не допускать резких маневров при проезде перекрестков, закруглений дорог, ведь именно здесь происходят тяжелые, зачастую фатальные аварии. Водителям мотоциклов, как и их пассажирам, нельзя забывать о мотошлемах и специальной экипировке, способной уберечь от тяжелых травм в случае ДТП.

Основными причинами происшествий с участием мотоциклистов госавтоинспекторы называют:

  • отсутствие навыков вождения и права управления (категория «А»);
  • слабая водительская дисциплина;
  • нарушение правил обгона и маневрирования;
  • превышение скоростных режимов;
  • управление мотоциклами в состоянии опьянения;
  • эксплуатация неисправного или переоборудованного мотоцикла.
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