В Пинске в ДТП пострадал мотоциклист

Источник материала: Полесская правда



В летний период на дорогах области можно наблюдать большое количество мотоциклов. В сводке нередко появляются данные о дорожно-транспортных происшествиях с участием «железных коней».

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в УГАИ УВД Брестского облисполкома, за текущую неделю на дорогах области произошло четыре таких ДТП, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Одно из таких происшествий произошло на дорогах Пинска. По предварительной информации Госавтоинспекции, вечером 15 июля часов 26-летний пинчанин, управляя мотоциклом «Хонда», двигался по улице Достоевского. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу кювет, где транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.







ГАИ напоминает водителям двухколесного транспорта о необходимости постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне и опережении, не допускать резких маневров при проезде перекрестков, закруглений дорог, ведь именно здесь происходят тяжелые, зачастую фатальные аварии. Водителям мотоциклов, как и их пассажирам, нельзя забывать о мотошлемах и специальной экипировке, способной уберечь от тяжелых травм в случае ДТП.

Основными причинами происшествий с участием мотоциклистов госавтоинспекторы называют: