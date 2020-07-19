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В пятиэтажном доме в Пинске взорвался бытовой газ. Никто из жильцов не пострадал

19.07.2020 13:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске в пятиэтажном доме сегодня произошел взрыв бытового газа сообщает пресс-служба Следственного комитета. По предварительной информации, ЧП случилось примерно в 10.00 в квартире на втором этаже.


Фото представлено пресс-службой СК

В результате взрыва повреждено имущество в квартире. Хозяин квартиры и его соседи не пострадали, уточняют в СК.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если вы почувствовали запах газа, сообщите об этом в аварийную службу газовой сети по телефону 104, отмечают в СК.

 
 
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В Пинске в пятиэтажном доме сегодня произошел взрыв бытового газа сообщает пресс-служба Следственного комитета. По предварительной информации, ЧП случилось...
 
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