В пятиэтажном доме в Пинске взорвался бытовой газ. Никто из жильцов не пострадал

Источник материала: Tut.by

В Пинске в пятиэтажном доме сегодня произошел взрыв бытового газа сообщает пресс-служба Следственного комитета. По предварительной информации, ЧП случилось примерно в 10.00 в квартире на втором этаже.



Фото представлено пресс-службой СК

В результате взрыва повреждено имущество в квартире. Хозяин квартиры и его соседи не пострадали, уточняют в СК.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если вы почувствовали запах газа, сообщите об этом в аварийную службу газовой сети по телефону 104, отмечают в СК.