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В пятиэтажном доме в Пинске взорвался бытовой газ. Никто из жильцов не пострадал
Источник материала: Tut.by
В Пинске в пятиэтажном доме сегодня произошел взрыв бытового газа сообщает пресс-служба Следственного комитета. По предварительной информации, ЧП случилось примерно в 10.00 в квартире на втором этаже.
В результате взрыва повреждено имущество в квартире. Хозяин квартиры и его соседи не пострадали, уточняют в СК.
Следователи проводят осмотр места происшествия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Если вы почувствовали запах газа, сообщите об этом в аварийную службу газовой сети по телефону 104, отмечают в СК.
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В Пинске в пятиэтажном доме сегодня произошел взрыв бытового газа сообщает пресс-служба Следственного комитета. По предварительной информации, ЧП случилось...
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