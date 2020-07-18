85-летний житель д. Чадель Пружанского района Цебрук Иван уехал за грибами и пропал

Источник материала: Виртуальный Брест

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! Разыскивается: 85-летний житель д. Чадель Пружанского района Цебрук Иван Павлович





Обстоятельства: 16 июля около 10:30 на велосипеде уехал в лес за грибами предположительно в лесной массив вблизи д. Чадель Пружанского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Приметы: на вид 85-90 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.



Был одет: куртка защитного цвета на спине надпись "Охрана", сапоги резиновые зелёного цвета, тёмные штаны.



Если Вам известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить в Пружанский РОВД:



8 (01632) 73625;

8 (029) 792-76-59;

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