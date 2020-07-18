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85-летний житель д. Чадель Пружанского района Цебрук Иван уехал за грибами и пропал
18.07.2020 14:30 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! Разыскивается: 85-летний житель д. Чадель Пружанского района Цебрук Иван Павлович
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ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! Разыскивается: 85-летний житель д. Чадель Пружанского района Цебрук Иван Павлович Обстоятельства: 16 июля около 10:30 на велосипеде уехал в лес за...
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