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85-летний житель д. Чадель Пружанского района Цебрук Иван уехал за грибами и пропал

18.07.2020 14:30 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! Разыскивается: 85-летний житель д. Чадель Пружанского района Цебрук Иван Павлович

85-летний житель д. Чадель Пружанского района Цебрук Иван уехал за грибами и пропал

Обстоятельства: 16 июля около 10:30 на велосипеде уехал в лес за грибами предположительно в лесной массив вблизи д. Чадель Пружанского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 85-90 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.

Был одет: куртка защитного цвета на спине надпись "Охрана", сапоги резиновые зелёного цвета, тёмные штаны.

Если Вам известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить в Пружанский РОВД:

8 (01632) 73625;
8 (029) 792-76-59;
102.

 
 
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  ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! Разыскивается: 85-летний житель д. Чадель Пружанского района Цебрук Иван Павлович Обстоятельства: 16 июля около 10:30 на велосипеде уехал в лес за...
 
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