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Двое молодых мужчин утонули в Брестской области в выходные

20.07.2020 10:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Двое молодых мужчин утонули в Брестской области за выходные, сообщили БЕЛТА в областном совете ОСВОД.

Двое молодых мужчин утонули в Брестской области в выходные

В Березовском районе 18 июля на озере Селец отдыхала группа молодых людей из шести человек, которые приехали из Барановичей. Трое парней поплыли на надувном матрасе и ныряли с него на расстоянии около 80-90 м от берега. Затем двое решили вернуться, а военнослужащий, выпускник Военной академии 1998 года рождения остался. Вскоре он начал тонуть и ушел под воду. Парни безрезультатно пытались самостоятельно найти товарища. На помощь пришли спасатели. Тело утонувшего обнаружили лишь на следующий день на глубине 2,5 м.

Похожая трагедия произошла 19 июля в Лунинецком районе. Компания молодых людей отдыхала с употреблением спиртных напитков на карьере в д. Большие Чучевичи. Это место запрещено для купания решением райисполкома, поскольку берега водоема окружают заросли камыша и осоки. Житель Лунинца 1991 года рождения решил искупаться. Он переплыл карьер, а когда возвращался, стал тонуть. Друзья также не смогли ему помочь. В тот же день работники МЧС подняли тело со дна водоема.

ОСВОД напоминает, что безопасность на отдыхе у водоема в основном зависит от самих отдыхающих. Вода не прощает беспечности и ошибок.

 
 
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  Двое молодых мужчин утонули в Брестской области за выходные, сообщили БЕЛТА в областном совете ОСВОД. В Березовском районе 18 июля на озере Селец отдыхала группа...
 
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