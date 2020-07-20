Бобруйчанин до смерти избил знакомую из-за бутылки водки. Генпрокуратура сделала замечание милиции

Источник материала: Tut.by

Бобруйчанина обвиняют в убийстве 33-летней знакомой. По данным Генпрокуратуры , мужчина до смерти избил ее во время ссоры из-за выпитой бутылки водки. За это убийство попеняли и милиции — за то, что недостаточно работали с мужчиной, чтобы предотвратить преступление.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным предварительного расследования, убийство бобруйчанки произошло в марте 2020 года в доме обвиняемого. 37-летний мужчина был пьян, он поссорился с женщиной из-за выпитой бутылки водки и избил ее.

Установлено, что бобруйчанин ударил женщину 38 раз по разным частям тела. Были травмированы жизненно важные органы — женщина скончалась на месте.

Обвиняемый официально нигде не работал, ранее неоднократно судим, привлекался к административной ответственности, состоял на диспансерном учете в связи с психическим заболеванием. По месту жительства и отбывания наказаний бобруйчанин характеризовался отрицательно, был на учете в органах внутренних дел. Характеристика погибшей такая же.

Обвиняемый до суда находится под стражей.

Генпрокуратура также посчитала, что милиция недостаточно работала с убитой и обвиняемым для того, чтобы предотвратить убийство. И предписала милиции исправиться.