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Бобруйчанин до смерти избил знакомую из-за бутылки водки. Генпрокуратура сделала замечание милиции
Источник материала: Tut.by
Бобруйчанина обвиняют в убийстве 33-летней знакомой. По
По данным предварительного расследования, убийство бобруйчанки произошло в марте 2020 года в доме обвиняемого. 37-летний мужчина был пьян, он поссорился с женщиной из-за выпитой бутылки водки и избил ее.
Установлено, что бобруйчанин ударил женщину 38 раз по разным частям тела. Были травмированы жизненно важные органы — женщина скончалась на месте.
Обвиняемый официально нигде не работал, ранее неоднократно судим, привлекался к административной ответственности, состоял на диспансерном учете в связи с психическим заболеванием. По месту жительства и отбывания наказаний бобруйчанин характеризовался отрицательно, был на учете в органах внутренних дел. Характеристика погибшей такая же.
Обвиняемый до суда находится под стражей.
Генпрокуратура также посчитала, что милиция недостаточно работала с убитой и обвиняемым для того, чтобы предотвратить убийство. И предписала милиции исправиться.
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Обвиняемый не работал, был психически нездоров, судим.
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