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За выходные на Гомельщине утонули три человека

20.07.2020 14:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека утонули в минувшие выходные на Гомельщине, сообщили TUT.BY в ОСВОД.


Фото: МЧС

18 июля в Светлогорском районе утонула 42-летняя женщина. Трагедия произошла в искусственном водоеме в деревне Гамза. До этого женщина выпила и пошла купаться, в какой-то момент она начала тонуть. Один из приятелей пытался ее спасти, но не смог.

Днем 19 июля на Днепре недалеко от базы отдыха «Милоград» спасатели достали из воды тело утонувшего мужчины. Как выяснилось, отец пришел с сыновьями на рыбалку, один из мальчиков оступился в воде и стал тонуть, мужчина вытолкал ребенка из ямы, а сам ушел под воду.

Утром 19 июля в Наровле 47-летний мужчина ехал вдоль берега озера на велосипеде, упал и утонул всего в метре от берега.

Похожая ситуация произошла в это же утро и с пьяным рыбаком в Гомеле районе Шведской горки. Мужчина плыл, запутался в зарослях и стал тонуть. К счастью, его вовремя заметили работники ОСВОД и спасли.

 
Теги: Гомель
 
 
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Три человека утонули в минувшие выходные на Гомельщине, сообщили TUT.BY в ОСВОД.
 
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