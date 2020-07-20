Друг «помог» пинчанину продать телефон и потратить деньги с карточки

Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:
– В дежурную часть ГОВД обратился пинчанин с заявлением о пропаже телефона и банковской карты. Сообщая милиционерам подробности, мужчина рассказал, что имущество пропало после совместного отдыха с приятелем в одном из клубов Пинска. Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил ранее судимый 27-летний товарищ заявителя. Выяснились и обстоятельства хищения: оплатив счет после застолья, потерпевший забыл карточку и телефон на столе, а его «друг» подождал, когда тот вышел из помещения, и забрал оставленное. За два дня «новый владелец» успел продать телефон на одной из торговых интернет-площадок, а деньги с карты потратить на собственные нужды.
Следователями дана правовая оценка его действиям.
Правоохранители дали советы, если вы потеряли банковскую карту:
необходимо срочно заблокировать карту. Велика вероятность, что мошенники в любую минуту могут расплатиться ею или снять наличные.
заблокировать банковскую карту можно разными способами:
по телефону горячей линии. Номер для экстренной связи всегда указан на официальном сайте банка. Оператор службы поддержки попросит назвать паспортные данные, кодовое слово или СМС-код, который пришлет вам на телефон. После этого он заблокирует карту;
через мобильное приложение;
в интернет-банке. В личном кабинет на сайте банка обычно есть опция «Заблокировать карту». Свое решение надо будет подтвердить кодом из СМС, которое банк вышлет на ваш номер.
по СМС. Некоторые банки используют систему СМС-команд. На короткий номер банка надо отправить кодовое слово (например, «блокировка»). В ответ вы получите код, который надо снова отправить на номер банка, чтобы подтвердить действие;
в отделении банка. Если вы находитесь рядом с офисом банка или потеряли телефон вместе с картой, пишите заявление о блокировке карты в отделении. Но для этого понадобится паспорт.
Если вы нашли банковскую карту, то:
не фотографируйте ее и не выкладывайте в Интернет, тем самым давая наводку мошенникам;
отнесите карту в ближайшее отделение банка или отделение милиции;
не пытайтесь воспользоваться чужими денежными средствами, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.