Друг «помог» пинчанину продать телефон и потратить деньги с карточки

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В дежурную часть ГОВД обратился пинчанин с заявлением о пропаже телефона и банковской карты. Сообщая милиционерам подробности, мужчина рассказал, что имущество пропало после совместного отдыха с приятелем в одном из клубов Пинска. Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил ранее судимый 27-летний товарищ заявителя. Выяснились и обстоятельства хищения: оплатив счет после застолья, потерпевший забыл карточку и телефон на столе, а его «друг» подождал, когда тот вышел из помещения, и забрал оставленное. За два дня «новый владелец» успел продать телефон на одной из торговых интернет-площадок, а деньги с карты потратить на собственные нужды.