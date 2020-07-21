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Жительница Пинского района подозревается в мошенничестве. Следственный комитет ищет возможных пострадавших

21.07.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жительница Пинского района подозревается в мошенничестве. Следственный комитет ищет возможных пострадавших
Управление Следственного комитета по Брестской области расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.


Жительница Пинского района подозревается в мошенничестве. Следственный комитет ищет возможных пострадавших

Подозреваемая в мошенничестве. Фото следственного комитета

По данным следствия, с января 2014 по март текущего года 41-летняя жительница Пинского района под предлогом займа завладела крупной суммой денег. У своего знакомого она выманила более 20 тысяч долларов, 1 тысячу евро и 7 тысяч рублей. Долг женщина не вернула.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи устанавливают пострадавших от действий подозреваемой. Сведения об этом можно сообщить по телефону +375 29 217 95 07.

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