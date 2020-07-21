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Жительница Пинского района подозревается в мошенничестве. Следственный комитет ищет возможных пострадавших
21.07.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По данным следствия, с января 2014 по март текущего года 41-летняя жительница Пинского района под предлогом займа завладела крупной суммой денег. У своего знакомого она выманила более 20 тысяч долларов, 1 тысячу евро и 7 тысяч рублей. Долг женщина не вернула.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи устанавливают пострадавших от действий подозреваемой. Сведения об этом можно сообщить по телефону +375 29 217 95 07.
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