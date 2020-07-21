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В понедельник на Гомельщине утонули мужчина и женщина
Источник материала: Tut.by
В понедельник в Гомеле и Гомельском районе в воде погибли два человека, сообщили TUT.BY в ОСВОД.
Возле деревни Чкалово около шести вечера в Соже утонул 21-летний парень — он пытался переплыть реку и в 20 метрах от берега ушел под воду.
Этим же вечером на Каскаде озер в Гомеле спасали женщину. Работники ОСВОДа увидели, что на поверхности воды застыл человек. Подплыли, извлекли женщину из озера и до приезда скорой оказывали ей первую помощь. К сожалению, спасти ее не удалось.
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В понедельник в Гомеле и Гомельском районе в воде погибли два человека, сообщили TUT.BY в ОСВОД.
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