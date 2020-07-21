ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В понедельник на Гомельщине утонули мужчина и женщина

21.07.2020 11:15 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Гомеле и Гомельском районе в воде погибли два человека, сообщили TUT.BY в ОСВОД.

Возле деревни Чкалово около шести вечера в Соже утонул 21-летний парень — он пытался переплыть реку и в 20 метрах от берега ушел под воду.

Этим же вечером на Каскаде озер в Гомеле спасали женщину. Работники ОСВОДа увидели, что на поверхности воды застыл человек. Подплыли, извлекли женщину из озера и до приезда скорой оказывали ей первую помощь. К сожалению, спасти ее не удалось.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник в Гомеле и Гомельском районе в воде погибли два человека, сообщили TUT.BY в ОСВОД.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жительница Пинского района подозревается в мошенничестве. Следственный комитет ищет возможных пострадавших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика