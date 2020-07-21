ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бобруйске задержаны два закладчика психотропов

21.07.2020 12:34 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Два наркоторговца с разницей в месяц. В Бобруйске бойцы наркоконтроля задержали дилеров дурмана. Первого подозреваемого - это 19-летний юноша - взяли еще в июне, когда он пытался забрать из тайника 42 грамма альфа-ПВП. А уже в июле к правоохранителям попал еще один 20-летний молодой человек. Установлено, что оба парня работали в интернет-магазине по сбыту наркотиков. Они забирали товар и делали закладки в Могилевской области. Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два наркоторговца с разницей в месяц. В Бобруйске бойцы наркоконтроля задержали дилеров дурмана. Первого подозреваемого - это 19-летний юноша - взяли еще в июне,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В понедельник на Гомельщине утонули мужчина и женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика