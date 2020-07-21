Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бобруйске задержаны два закладчика психотропов Два наркоторговца с разницей в месяц. В Бобруйске бойцы наркоконтроля задержали дилеров дурмана. Первого подозреваемого - это 19-летний юноша - взяли еще в июне,...

Два наркоторговца с разницей в месяц. В Бобруйске бойцы наркоконтроля задержали дилеров дурмана. Первого подозреваемого - это 19-летний юноша - взяли еще в июне, когда он пытался забрать из тайника 42 грамма альфа-ПВП. А уже в июле к правоохранителям попал еще один 20-летний молодой человек. Установлено, что оба парня работали в интернет-магазине по сбыту наркотиков. Они забирали товар и делали закладки в Могилевской области. Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы.