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В Бобруйске задержаны два закладчика психотропов
Источник материала: БTДва наркоторговца с разницей в месяц. В Бобруйске бойцы наркоконтроля задержали дилеров дурмана. Первого подозреваемого - это 19-летний юноша - взяли еще в июне, когда он пытался забрать из тайника 42 грамма альфа-ПВП. А уже в июле к правоохранителям попал еще один 20-летний молодой человек. Установлено, что оба парня работали в интернет-магазине по сбыту наркотиков. Они забирали товар и делали закладки в Могилевской области. Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы.
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Два наркоторговца с разницей в месяц. В Бобруйске бойцы наркоконтроля задержали дилеров дурмана. Первого подозреваемого - это 19-летний юноша - взяли еще в июне,...
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