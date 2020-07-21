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На железнодорожном перегоне Лида-Гуды под товарный поезд попал лидчанин. Мужчина погиб

21.07.2020 13:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На перегоне Лида — Гуды под товарный поезд попал 33-летний житель Лиды. Мужчина погиб, сообщает МВД.


Фото: train-photo.ru, носит иллюстративный характеп

На железнодорожном перегоне Лида — Гуды под товарняк «Молодечно — Бастуны» попал мужчина. Предварительно, ночью 20 июля мужчина выбежал на пути перед приближающимся составом. Машинист применялось экстренное торможение.

Была задержка в движении поезда «Лида — Беняконе» — 31 минута. По данному факту проводится проверка.

 
 
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На перегоне Лида-Гуды под товарный поезд попал 33-летний житель Лиды. Мужчина погиб.
 
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