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На железнодорожном перегоне Лида-Гуды под товарный поезд попал лидчанин. Мужчина погиб
Источник материала: Tut.by
На перегоне Лида — Гуды под товарный поезд попал 33-летний житель Лиды. Мужчина погиб,
На железнодорожном перегоне Лида — Гуды под товарняк «Молодечно — Бастуны» попал мужчина. Предварительно, ночью 20 июля мужчина выбежал на пути перед приближающимся составом. Машинист применялось экстренное торможение.
Была задержка в движении поезда «Лида — Беняконе» — 31 минута. По данному факту проводится проверка.
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На перегоне Лида-Гуды под товарный поезд попал 33-летний житель Лиды. Мужчина погиб.
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