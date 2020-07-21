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В Гомельском парке прямо во время сеанса с аттракциона оторвался и улетел элемент. Что случилось?

21.07.2020 15:16 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском парке прямо во время сеанса с аттракциона оторвался и улетел в сторону элемент. Видео опубликовал городской паблик «ВГомеле».


Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля. За кадром мужской голос утверждает, что оторвалось сиденье аттракциона.

Директор Гомельского парка аттракционов Виктор Гутыра рассказал TUT.BY что произошло.

— Оторвалась внешняя обшивка аттракциона «Летающая тарелка». Это крайняя панель от входа и, вероятно, кто-то из посетителей задел ногой элемент — и он оторвался. На работу аттракциона это никак не повлияло, и через 20 минут он работал в прежнем режиме.

Аттракциону «Летающая тарелка» уже 12 лет, несмотря на немалый срок эксплуатации, его характеризуют как надежный. Перед каждым сезоном он проходит все необходимые технические освидетельствования, и его работа нареканий не вызывает, отметили в парке.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля. За кадром мужской голос утверждает, что оторвалось сиденье аттракциона.
 
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