«Лучше будет без них». В Бресте судят 20-летнего парня за убийство бабушки и покушение на дядю и мать

Источник материала: Виртуальный Брест

21 июля в Бресте начался суд над 20-летним Игнатом Головачом, который обвиняется в жестоком убийстве из корыстных побуждений своей бабушки , а также покушениях на жизни родного дяди и матери.





Обвиняемый — 20-летний житель Бреста Игнат Головач. Отучился в школе, окончил колледж по специальности "слесарь-ремонтник" и отработал год на одном из предприятий города. В 2019 году он уволился из-за низкой зарплаты. По словам парня, получал 450−500 рублей в месяц. Новое место работы нашел быстро. Игната взяли на фирму специалистом по продажам непродовольственных товаров.

Потерпевшими по делу проходят мать обвиняемого Лариса Мартынова и его родной дядя Олег Василюк.

По версии обвинения, 16 февраля парень с особой жестокостью из корыстных побуждений лишил жизни свою бабушку, а также совершил покушение на убийство дяди и матери. На преступление молодой человек пошел ради квартиры.

В день убийства он пришел в гости к родственникам и попросил бабушку помочь ему забрать из подвала вещи. Когда женщина спустилась, он ее ударил, накинул на шею кусок провода и стал душить. Женщина потеряла сознание и упала на пол. Игнат оттащил ее подальше от входа. Когда бабушка стала подавать признаки жизни, внук несколько раз ударил ее ножом в грудь. Женщина скончалась на месте от потери крови.

Затем обвиняемый спрятал тело жертвы под тряпками и вернулся в квартиру. Там он попросил спуститься в подвал дядю, чтобы тот помог бабушке отнести банки. Потерпевший Олег проследовал за племянником. В подвале Игнат взял в руки топор и попытался ударить им дядю по голове. Мужчина подставил руки и смог отбиться от нападавшего. Он выбежал на улицу, стал звать на помощь, а потом убежал в квартиру к сестре. Олег рассказал ей о том, что произошло. После этого мама обвиняемого позвонила в милицию.

Игнат после нападения на дядю вернулся на съемную квартиру. Через некоторое время его задержали.

«Она не хотела переезжать»





До осени 2019 года обвиняемый жил в квартире с мамой, дядей и бабушкой. Своего биологического отца Игнат ни разу не видел. У парня также есть 13-летний брат — сын Ларисы от другого мужчины. Ребенок живет со своей бабушкой по линии отца.

Отношения в семье были напряженные. С бабушкой у Игната было взаимопонимание, а с мамой и дядей постоянно возникали ссоры. По словам обвиняемого, причиной тому был их образ жизни. В суде Игнат рассказал, что дядя выпивал, а мать употребляла наркотики. Иногда ссоры с родственниками заканчивались драками.

Периодически бабушка обвиняемого жаловалась на своих взрослых детей в милицию:

— Но ничего не менялось, — пояснил суду Игнат.

— Вы бабушке предлагали продать или обменять квартиру? — спросила гособвинитель Елена Лещенко.

— Да.

— А что она на это отвечала?

— Она не хотела переезжать.

В 2019 году парень съехал от родственников на съемное жилье. Квартиру он арендовал с тремя коллегами. По словам Игната, на работе он получал около 1000−1500 рублей в месяц. Этих денег ему едва хватало, так как у него постоянно просили в долг коллеги, а отказать он не мог.

В феврале 2020 года средства у обвиняемого закончились. Денег не хватало даже на то, чтобы рассчитаться за съемное жилье. Перед Игнатом замаячила перспектива вернуться в квартиру к родным, от которых сбежал. Финансовые сложности усугублялись проблемами с девушкой, друзьями и начальством.

«Просто разозлился»

Фото: СК

По словам Игната, 16 февраля он «проснулся злым» и решил расправиться со своими родственниками. Обвиняемый настаивал, что мотивом для убийства стала не квартира, а накопившаяся за долгие годы злоба к маме и дяде. Бабушка в список его жертв попала из-за того, что «ничего не делала».

— Я проснулся. У меня был беспокойный сон. Проснулся в другом состоянии. Озлобленный был. Начал думать о своих родственниках. А потом подумал, что лучше будет без них, — рассказал обвиняемый.

По словам Игната, план убийства он придумал спонтанно. Изначально он хотел отравить свою семью. Однако от этой идеи он отказался, так как не смог найти в интернете, где в Бресте продаются сильнодействующие яды.

В итоге он взял с собой шило, нож, кусок провода и поехал в квартиру бабушки. Как рассказал Игнат, он планировал заманивать родных по одному в подвал и убивать. Что делать с телами, он к тому моменту не решил. Думал, запереть дверь подвала и оставить их там. В материалах дела имеется также распечатка поисковых запросов с компьютера обвиняемого. Помимо ядов он искал в интернете серную кислоту.

— Утром я был очень злой и разработал этот план. Вечером я приехал после работы домой (на съемную квартиру. — TUT.BY), взял орудия преступления и поехал туда (к родственникам. — TUT.BY). Позвал сначала бабушку. Задушил ее. Увидел, что у нее проявляются признаки жизни. Чтобы не мучилась, я нанес ей пять или шесть ударов ножом в область сердца. Потом позвал дядю и хотел ударить его топором. У него получилось увернуться. Я попытался его поймать, но у меня не получилось. Я решил уйти домой. После чего меня задержали, — рассказал в суде Игнат.

— Для чего вы это хотели сделать? — уточнила гособвинитель.

— Просто разозлился.

— На кого?

— На своих родственников.

«Ну как ты мог начать с матери»

В суде Игнат признал свою вину частично. Он не согласился с тем, что преступление он совершил с особой жестокостью и из корыстных побуждений. При этом на начальном этапе расследования уголовного дела Игнат говорил другое.

— Убить я их хотел, чтобы мне досталась квартира, так как у меня не было денег. (…) В содеянном не раскаиваюсь. Свою вину признаю полностью, — прочитала гособвинитель текст заявления, которое обвиняемый написал 17 февраля на имя начальника Московского райотдела милиции.

Позже от этих слов Игнат отказался и продолжил настаивать, что мотивом убийства стала личная неприязнь.

— Игнат, ну как ты мог начать с матери? Она же все для тебя делала. Ну ладно бы ты меня завалил, сестру… Почему маму? Вот это до меня не доходит, — спросил в суде дядя обвиняемого.

— Я был в озлобленном состоянии, — повторил Игнат.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в Брестском областном суде. Санкция статьи предусматривает от 8 до 25 лет лишения свободы, пожизненное или смертную казнь.